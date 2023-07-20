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РСУ опубликовала обновленную карту нагрузки на судей в судах

14:34, 20 июля 2023
Представлена обновленная интерактивная карта с ориентировочными расчетами нормативов погрузки на суды и судей с учетом количества дел, которые рассматривались судами за I полугодие 2023 года.
РСУ опубликовала обновленную карту нагрузки на судей в судах
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На сайте Совета судей Украины опубликована обновленная интерактивная карта с ориентировочными расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, которые рассматривались судами за I полугодие 2023 года.

Как сообщает Совет судей, данная карта разработана и используется для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

"Впервые такой расчет был использован со статистическими данными за 2019 год. С тех пор обновление карты происходит ежегодно, а в период войны – ежеквартально.

Кроме нормативной численности в ней отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

Предварительная проработка полученной информации показала, что суды, даже во время войны, работают с неравномерной нагрузкой", - говорится в сообщении.

В Совете судей отмечают, что даже беглый анализ количества дел, которые поступают в суды и рассматриваются судьями, свидетельствует о росте спроса граждан на правосудие.

Карта доступна по ссылке.

На сайті Ради суддів України опубліковано оновлену карту навантаження на суддів у судах

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