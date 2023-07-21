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  1. Суд інфо

Вінницький апеляційний суд повернув Кинашівське водосховище територіальній громаді

10:39, 21 липня 2023
Суд визнав незаконним рішення облради про передачу в оренду водосховища.
Вінницький апеляційний суд повернув Кинашівське водосховище територіальній громаді
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Вінницький апеляційний суд зобов’язав вилучити та повернути Кинашівське водосховище площею 93,9 га, яке перебуває в користуванні орендаря, територіальній громаді в особі Тульчинської міської ради. Про це йдеться у його постанові, повідомляє пресслужба суду. 

«Апеляційну скаргу Вінницької обласної прокуратури задовольнити. Рішення Тульчинського районного суду Вінницької області від 27 квітня 2023 року скасувати, ухвалити нове рішення», – сказано у документі.

Колегія суддів вирішила задовольнити апеляційну скаргу Вінницької обласної прокуратури і позов керівника Тульчинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Тульчинської міської ради до Вінницької обласної ради та до користувача водосховищем. Відтак договір оренди визнано недійсним, бо укладений він із порушенням вимог водного та земельного законодавства. Суд постановив також визнати незаконним рішення сесії обласної ради.

«Скасувати рішення 23 сесії Вінницької обласної ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року № 485 «Про надання в оренду водних об’єктів місцевого значення» в частині щодо надання водного об’єкту місцевого значення, який розташований на території Кинашівської сільської ради Тульчинського району Вінницької області, в оренду для риборозведення», – проголосив на судовому засіданні суддя-доповідач.

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