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Офіс Президента опублікував оновлений перелік підсанкційних осіб

14:13, 20 липня 2023
Список підсанкційних поповнили уповноважена з прав людини рф, перший заступник голови ради федерації та підприємства оборонної галузі.
Офіс Президента опублікував оновлений перелік підсанкційних осіб
Джерело фото: ТСН
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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував перелік підсанкційних осіб. До нього увійшли, зокрема, уповноважена з прав людини рф Татьяна Москалькова та перший заступник голови ради федерації Андрій Турчак.

Так, під санкції Австралії потрапили:

  • Тетяна Москалькова – Уповноважений з прав людини рф.
  • Андрій Турчак – Перший заступник Голови Ради Федерації.

Також організації та підприємства оборонної галузі:

  • Національний дослідний центр «Курчатовський інститут».
  • Відкрите акціонерне товариство «Вертольоти Росії».
  • НПК «Техмаш»
  • ТОВ «Радіоавтоматика».

Крім того, під індивідуальними санкціями опинилися:

  • Шадура Вадим – генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь.
  • Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ.
  • Кривець Олександр – командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ.
  • Юрій Пижик – командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ.
  • Володимир Лєпін – генеральний директор ВАТ «Концерн Калашников».
  • Микола Колесов – генеральний директор ВАТ «Вертольоти Росії».

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