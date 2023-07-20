Офіс Президента опублікував оновлений перелік підсанкційних осіб

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував перелік підсанкційних осіб. До нього увійшли, зокрема, уповноважена з прав людини рф Татьяна Москалькова та перший заступник голови ради федерації Андрій Турчак.
Так, під санкції Австралії потрапили:
- Тетяна Москалькова – Уповноважений з прав людини рф.
- Андрій Турчак – Перший заступник Голови Ради Федерації.
Також організації та підприємства оборонної галузі:
- Національний дослідний центр «Курчатовський інститут».
- Відкрите акціонерне товариство «Вертольоти Росії».
- НПК «Техмаш»
- ТОВ «Радіоавтоматика».
Крім того, під індивідуальними санкціями опинилися:
- Шадура Вадим – генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь.
- Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ.
- Кривець Олександр – командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ.
- Юрій Пижик – командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ.
- Володимир Лєпін – генеральний директор ВАТ «Концерн Калашников».
- Микола Колесов – генеральний директор ВАТ «Вертольоти Росії».
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