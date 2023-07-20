Офіс Президента опублікував оновлений перелік підсанкційних осіб

Список підсанкційних поповнили уповноважена з прав людини рф, перший заступник голови ради федерації та підприємства оборонної галузі.

Джерело фото: ТСН

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував перелік підсанкційних осіб. До нього увійшли, зокрема, уповноважена з прав людини рф Татьяна Москалькова та перший заступник голови ради федерації Андрій Турчак.

Так, під санкції Австралії потрапили:

Тетяна Москалькова – Уповноважений з прав людини рф.

Андрій Турчак – Перший заступник Голови Ради Федерації.

Також організації та підприємства оборонної галузі:

Національний дослідний центр «Курчатовський інститут».

Відкрите акціонерне товариство «Вертольоти Росії».

НПК «Техмаш»

ТОВ «Радіоавтоматика».

Крім того, під індивідуальними санкціями опинилися:

Шадура Вадим – генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь.

Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ.

Кривець Олександр – командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ.

Юрій Пижик – командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ.

Володимир Лєпін – генеральний директор ВАТ «Концерн Калашников».

Микола Колесов – генеральний директор ВАТ «Вертольоти Росії».

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