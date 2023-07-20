Офис Президента опубликовал обновленный перечень подсанкционных лиц

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал перечень подсанкционных лиц. В него вошли, в частности, уполномоченная по правам человека рф Татьяна Москалькова и первый заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.
Таким образом, под санкции Австралии попали:
- Татьяна Москалькова - Уполномоченный по правам человека рф.
- Андрей Турчак - Первый заместитель Председателя Совета Федерации.
Также организации и предприятия оборонной отрасли:
- Национальный исследовательский центр «Курчатовский інститут».
- Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
- НПК «Техмаш»
- ООО «Радиоавтоматика».
Кроме того, под индивидуальными санкциями оказались:
- Шадура Вадим - генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь.
- Лозицкий Александр - командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ.
- Кривец Александр - командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ.
- Юрий Пыжик - командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ.
- Владимир Лепин - генеральный директор ОАО «Концерн Калашников».
- Николай Колесов - генеральный директор ОАО «Вертолеты России».
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