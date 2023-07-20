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  1. В Украине

Офис Президента опубликовал обновленный перечень подсанкционных лиц

14:13, 20 июля 2023
Список подсанкционных пополнили уполномоченная по правам человека рф, первый заместитель председателя совета федерации и предприятия оборонной отрасли.
Офис Президента опубликовал обновленный перечень подсанкционных лиц
Источник фото: ТСН
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Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал перечень подсанкционных лиц. В него вошли, в частности, уполномоченная по правам человека рф Татьяна Москалькова и первый заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.

Таким образом, под санкции Австралии попали:

  • Татьяна Москалькова - Уполномоченный по правам человека рф.
  • Андрей Турчак - Первый заместитель Председателя Совета Федерации.

Также организации и предприятия оборонной отрасли:

  • Национальный исследовательский центр «Курчатовский інститут».
  • Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
  • НПК «Техмаш»
  • ООО «Радиоавтоматика».

Кроме того, под индивидуальными санкциями оказались:

  • Шадура Вадим - генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь.
  • Лозицкий Александр - командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ.
  • Кривец Александр - командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ.
  • Юрий Пыжик - командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ.
  • Владимир Лепин - генеральный директор ОАО «Концерн Калашников».
  • Николай Колесов - генеральный директор ОАО «Вертолеты России».

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