Офис Президента опубликовал обновленный перечень подсанкционных лиц

Список подсанкционных пополнили уполномоченная по правам человека рф, первый заместитель председателя совета федерации и предприятия оборонной отрасли.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал перечень подсанкционных лиц. В него вошли, в частности, уполномоченная по правам человека рф Татьяна Москалькова и первый заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.

Таким образом, под санкции Австралии попали:

Татьяна Москалькова - Уполномоченный по правам человека рф.

Андрей Турчак - Первый заместитель Председателя Совета Федерации.

Также организации и предприятия оборонной отрасли:

Национальный исследовательский центр «Курчатовский інститут».

Открытое акционерное общество «Вертолеты России».

НПК «Техмаш»

ООО «Радиоавтоматика».

Кроме того, под индивидуальными санкциями оказались:

Шадура Вадим - генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Лозицкий Александр - командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ.

Кривец Александр - командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ.

Юрий Пыжик - командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ.

Владимир Лепин - генеральный директор ОАО «Концерн Калашников».

Николай Колесов - генеральный директор ОАО «Вертолеты России».

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