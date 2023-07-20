ЄС ще на півроку продовжив санкції проти рф

Європейський союз продовжив економічні санкції проти рф, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.
20 липня Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти рф ще на півроку, тобто до 31 січня 2024 року.
Європейські санкції проти рф включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.
Також вони передбачають заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і деяких нафтопродуктів з росії в ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.
Зазначимо, що вперше санкції ЄС проти росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні. З 24 лютого 2022 року санкції були суттєво розширені. ЄС прийняв вже 11 пакетів обмежень у відповідь за збройну агресію рф проти України.
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