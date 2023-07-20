Відеоконференцзв’язок з судом: як надати доступ до відеозаписів

Для надання організатором конференції доступу до запису конференції іншим користувачам ВКЗ необхідно зробити низку кроків.

У Електронному суді пояснили питання надання організатором конференції доступу до відеозаписів. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

«Для надання організатором конференції доступу до запису конференції іншим користувачам ВКЗ (сторонам процесу в онлайн режимі після сплати судового збору, суддям, працівникам інших судів при оскарженні, тощо) необхідно:

- Натиснути кнопку «Права доступу» у строфі з конференцією у розділі меню «Мої конференції».

- Виконати пошук користувачів (почати вводити прізвище або e-mail в полі «Пошук користувачів»).

- Натиснути «Додати до списку» з правої сторони у строфі результату пошуку з ПІБ та e-mail користувача.

- В становити позначку у полі «Доступ до відеозаписів».

- Натиснути кнопку «Закрити» у формі надання прав доступу», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.