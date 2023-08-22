Член Этического совета решил уволиться в отставку с должности судьи

Юрий Трясун хочет уйти из профессии судьи.

Член Этического совета и судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун написал заявление об увольнении с должности судьи столичной апелляции.

Заявление Юрия Трясуна будет рассмотрено на заседании Высшего совета правосудия уже 24 августа.

Отметим, что 23 октября 2021 года Совет судей Украины избрал Юрия Трясуна в состав Этического совета сроком на шесть лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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