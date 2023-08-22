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  1. В Украине

Упрощение процедуры получения УБД и реестр военнослужащих: Стефанчук анонсировал новые законы в защиту ветеранов

14:18, 22 августа 2023
Также в ближайшее время депутаты планируют рассмотреть законопроект среди прочего предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, приступающим к работе после увольнения с военной службы.
Упрощение процедуры получения УБД и реестр военнослужащих: Стефанчук анонсировал новые законы в защиту ветеранов

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит два крупных законопроекта по защите прав ветеранов. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук во время ветеранского форума.

«К примеру, в мае этого года мы приняли закон по усовершенствованию вопроса оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения», - сказал он.

Кроме того, в июне Верховная Рада приняла решение, нормирующее продолжительность отпусков военнослужащим во время действия военного положения и выплат дополнительного вознаграждения военнослужащим, участвующим в боевых действиях, рассказал спикер парламента.

В ближайшее время депутаты планируют рассмотреть законопроект среди прочего предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, которые приступают к работе после увольнения с военной службы, сообщил Стефанчук.

«И буквально вчера было зарегистрировано два крупных законопроекта, которые мы рассмотрим на ближайшем заседании Верховной Рады. Он направлен на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельного статуса защитника и защитниц Украины», – добавил он.

Также министр обороны Алексей Резников заявил, что продолжается работа по решению текущих проблем участников боевых действий, в частности по получению статуса УБД, прохождению военно-врачебных комиссий (ВЛК) и получению компенсаций за ранения.

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