Украинцы, будучи в Польше, не смогут получить польскую визу

Для получения визы необходимо будет находиться на территории страны, где находится консульство, в которое подается визовое заявление.

Источник фото: slavic-center.com.ua

Иностранцы, в частности, украинцы, не смогут получать польскую визу, находясь на территории Польши. Для получения визы необходимо будет находиться на территории страны, где находится консульство, в которое подается визовое заявление.

Об этом сообщили на правительственном портале Польши.

Там пояснили, что если такое заявление будет передано в консульство и в ходе его проверки окажется, что иностранец не находится на территории того государства, в котором заявление должно рассматриваться, заявление будет возвращено без рассмотрения. В случае если в Генеральное Консульство Республики Польша во Львове поступит визовое заявление от лица, которое не находится в Украине, заявление не будет рассмотрено, и оно будет возвращено отправителю.

В Консульстве Украины в Гданьске объяснили, что сама по себе виза не дает права на жительство – только вместе со штампом польского пограничника о въезде в Польшу на странице, где проставлена виза, дает право подать документы на вид на жительство в Польше.

В то же время пребывание граждан Украины в Польше считается законным до 4 марта 2024 (а в отдельных случаях до 31 августа 2024 или до 30 сентября 2024).

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