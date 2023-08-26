Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині, де загинув відомий льотчик «Джус»

За словами Президента, будуть з’ясовані всі обставини авіакатастрофи на Житомирщині.

Фото: president.gov.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо інциденту.

«Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців», - сказав Глава держави.

За його словами, триває розслідування того, що сталося, а про деталі говорити зарано.

«Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України.

Вічна памʼять!», - додав Президент.

Раніше ми писали, що Офіс Генерального прокурора повідомив, що за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

Додамо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

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