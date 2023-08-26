До кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління «Нафтогазу» — Чернишов

Наразі 13 з 26 облгазів Фірташа вже знаходиться під контролем «Нафтогазу».

Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Очільник НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишов повідомив, що найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК. Про це він сказав інтерв’ю «Економічній правді».

Наразі 13 з 26 облгазів Фірташа вже знаходиться під контролем «Нафтогазу».

Відповідаючи на питання, коли завершите цей процес, Чернишов зазначив, що «до кінця поточного року».

Також він додав, що «ми контролюємо більшу частину розподілу».

Ще Олексія Чернишов прокоментував чутки, що у Фірташа можуть забрати ще й хімічний бізнес.

«Я дуже обережно до цього ставлюся. Я не великий прихильник того, щоб отримувати "додаткові вагони" з купою проблем. Будь-яка компанія, яка переходить у групу, вимагає інвестицій, виникають якісь несподіванки, як з Glusco», - сказав він.

Раніше ми писали, що бізнесмену Дмитру Фірташу вручили підозру, до його компаній прийшли з обшуками.

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