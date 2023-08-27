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Опубліковано зміни до Порядку присвоєння рангів державних службовців

Черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше, ніж рік тому назад з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Кабмін обмежив кількість чиновників, які можуть відряджатися за кордон на роботу до міжнародних організацій

Гранична чисельність держслужбовців, які можуть перебувати у службовому відрядженні до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій за рахунок бюджетних коштів за кордоном становитиме 15 осіб.

Кабмін опублікував Порядок здійснення обміну медичними документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я і військоматами

Для обміну документами військовослужбовців використовуються системи електронного документообігу Міноборони, Збройних Сил, інших військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

  1. В Україні

Від $12 000 до $14 000 за зняття з військового обліку: у Дніпрі затримали ділків, фото

18:37, 27 серпня 2023
Зловмисники за гроші обіцяли громадянам допомогти з уникненням призову.
Від $12 000 до $14 000 за зняття з військового обліку: у Дніпрі затримали ділків, фото
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці ліквідували у Дніпрі функціонування двох корупційних схем, до якої були залучені службові особи ТЦК та цивільні особи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За певну винагороду фігуранти вирішували питання щодо визнання особи непридатною до служби у військовий час з подальшим зняттям із військового обліку. Вартість такої «послуги» у різних ТЦК становила від 12 000 до 14 000 доларів США.

«Правоохоронці одночасно затримали двох фігурантів під час одержання неправомірної вигоди, яку в подальшому планували передати службовим особам двох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», - сказано у повідомленні.

Наразі ділкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також зазначається, що проводяться подальші заходи для збору доказової бази і притягнення до відповідальності службовців ТЦК, причетних до корупційної схеми.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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