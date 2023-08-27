Від $12 000 до $14 000 за зняття з військового обліку: у Дніпрі затримали ділків, фото

Зловмисники за гроші обіцяли громадянам допомогти з уникненням призову.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці ліквідували у Дніпрі функціонування двох корупційних схем, до якої були залучені службові особи ТЦК та цивільні особи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За певну винагороду фігуранти вирішували питання щодо визнання особи непридатною до служби у військовий час з подальшим зняттям із військового обліку. Вартість такої «послуги» у різних ТЦК становила від 12 000 до 14 000 доларів США.

«Правоохоронці одночасно затримали двох фігурантів під час одержання неправомірної вигоди, яку в подальшому планували передати службовим особам двох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», - сказано у повідомленні.

Наразі ділкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також зазначається, що проводяться подальші заходи для збору доказової бази і притягнення до відповідальності службовців ТЦК, причетних до корупційної схеми.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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