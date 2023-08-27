Компенсация за поврежденное жилье: на что чаще всего украинцы тратят деньги от государства

Основное количество транзакций – магазины со строительными материалами и пиломатериалами.

Украинцы, получившие денежную компенсацию за разрушенное жилье в рамках єВідновлення, совершили 7 719 сделок на сумму 94 млн грн. Средний чек по расходам составляет 12 тыс. грн. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она отметила, что основное количество транзакций (89%) – магазины со строительными материалами и пиломатериалами. Общая сумма таких транзакций – 84 млн грн. Еще 7% – это магазины со стеклом, краской и обоями (стоимость таких транзакций – 7 млн. грн) Еще 4% от общего количества трансакций занимают расходы на генеральных подрядчиков жилищного и торгового строительства – 4 млн грн.

«По состоянию на 24 августа уже 10 336 согласованных заявлений на сумму почти 854 млн грн. Это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданные на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей. В настоящее время ожидается обработка еще 11 139 заявлений. В общей сложности у нас подано 38 742 заявлений от людей. Также созданы и работают 522 комиссии, которые обследуют и принимают решение о выплате компенсации», - рассказала председатель комитета.

По словам Шуляк, преимущественно заявления на компенсацию касаются квартир (52,4%) и частных домов (47,2%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской (14 749), Киевской (7 999) и Николаевской (3 014), Херсонской (2818), Донецкой (2 417) областей.

Также в Украине уже работает программа компенсации за полностью уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Это второй этап государственной программы по обеспечению граждан жильем. Подать заявления можно через приложение Дія.

Ранее мы писали, что услугу «єВідновлення» расширили еще на две области: как подать заявку на компенсацию.

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