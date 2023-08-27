Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Керівник апарату суду нараховував премії і зарплату своїм родичам, які працювали у нього в підпорядкуванні

Суд визнав керівника апарату Любашівського райсуду Одеської області винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів .

Верховний Суд розглянув кримінальну справу, де директора ТОВ обвинувачували у невиконанні судового рішення, і нагадав, що є об’єктивною стороною цього злочину

Керівницю ТОВ обвинувачували у тому, що вона, знаючи про існування судового рішення, після отримання матеріалів виконавчого провадження, продовжувала експлуатацію об`єкту, шляхом надання в оренду власного нерухомого майна.

Уряд не знайшов грошей для апаратів судів — петиція до Президента поки що не дала результату

Міністерство фінансів послалося на дані Державної судової адміністрації, згідно з якими середня зарплата в апаратах судів складає 14,8 тис. гривень.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

Компенсація за пошкоджене житло: на що найчастіше українці витрачають гроші від держави

13:21, 27 серпня 2023
Основна кількість транзакцій – це магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами.
Компенсація за пошкоджене житло: на що найчастіше українці витрачають гроші від держави
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українці, які отримали грошову компенсацію за зруйноване житло в рамках єВідновлення, здійснили 7 719 операцій на суму 94 млн грн. Середній чек на витрати становить 12 тис. грн. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона зауважила, що основна кількість транзакцій (89%) – це магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами. Загальна сума таких транзакцій — 84 млн грн. Ще 7% — це магазини зі склом, фарбою та шпалерами (вартість таких транзакцій — 7 млн. грн) Ще 4% від загальної кількості трансакцій займають витрати на генеральних підрядників житлового та торгового будівництва — 4 млн грн.

«Станом на 24 серпня маємо вже 10 336 погоджених заяв на суму майже 854 млн грн. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують обробки ще 11 139 заяв. А загалом у нас подано 38 742 заяв від людей. Також створені і працюють 522 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації», — розповіла голова комітету.

За словами Шуляк, переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,4%) та приватних будинків (47,2%). Найбільше заяв надходить з Харківської (14 749), Київської (7 999) та Миколаївської (3 014), Херсонська (2818), Донецька (2 417 ) областей.

Також в Україні вже працює програма компенсації за повністю знищене внаслідок збройної агресії рф житло. Це другий етап державної програми із забезпечення громадян житлом. Подати заяви можна через застосунок Дія.

Раніше ми писали, що послугу «єВідновлення» розширили ще на дві області: як подати заявку на компенсацію. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    голова Подільського районного суду міста Києва