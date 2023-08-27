Компенсація за пошкоджене житло: на що найчастіше українці витрачають гроші від держави

Основна кількість транзакцій – це магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами.

Українці, які отримали грошову компенсацію за зруйноване житло в рамках єВідновлення, здійснили 7 719 операцій на суму 94 млн грн. Середній чек на витрати становить 12 тис. грн. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона зауважила, що основна кількість транзакцій (89%) – це магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами. Загальна сума таких транзакцій — 84 млн грн. Ще 7% — це магазини зі склом, фарбою та шпалерами (вартість таких транзакцій — 7 млн. грн) Ще 4% від загальної кількості трансакцій займають витрати на генеральних підрядників житлового та торгового будівництва — 4 млн грн.

«Станом на 24 серпня маємо вже 10 336 погоджених заяв на суму майже 854 млн грн. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують обробки ще 11 139 заяв. А загалом у нас подано 38 742 заяв від людей. Також створені і працюють 522 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації», — розповіла голова комітету.

За словами Шуляк, переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,4%) та приватних будинків (47,2%). Найбільше заяв надходить з Харківської (14 749), Київської (7 999) та Миколаївської (3 014), Херсонська (2818), Донецька (2 417 ) областей.

Також в Україні вже працює програма компенсації за повністю знищене внаслідок збройної агресії рф житло. Це другий етап державної програми із забезпечення громадян житлом. Подати заяви можна через застосунок Дія.

Раніше ми писали, що послугу «єВідновлення» розширили ще на дві області: як подати заявку на компенсацію.

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