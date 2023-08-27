В росії вкотре пролунали вибухи: у Курську безпілотник врізався у будинок, фото і відео

Вночі 27 серпня у Курський і Брянській області рф пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.
Пропагандисти заявляють, що уночі нібито збили два безпілотники.
За словами губернатора Старовойта, у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. На деяких поверхах вибиті шибки.
Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в корпусі інженерного факультету Курського аграрного університету.
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