В росії вкотре пролунали вибухи: у Курську безпілотник врізався у будинок, фото і відео

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в корпусі Курського аграрного університету.

Вночі 27 серпня у Курський і Брянській області рф пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.

Пропагандисти заявляють, що уночі нібито збили два безпілотники.

За словами губернатора Старовойта, у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. На деяких поверхах вибиті шибки.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в корпусі інженерного факультету Курського аграрного університету.

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