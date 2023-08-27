В россии в который раз прогремели взрывы: в Курске беспилотник врезался в дом, фото и видео

Также взрывной волной повреждены окна в корпусе Курского аграрного университета.

Ночью 27 августа в Курской и Брянской области рф прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ.

Пропагандисты заявляют, что ночью якобы сбили два беспилотника.

По словам губернатора Старовойта, в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом. На некоторых этажах выбиты стекла.

Также взрывной волной повреждены окна в корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета.

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