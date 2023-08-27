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  1. В Украине

МИД резко осудил задержание крымских татар в Бахчисарае

09:49, 27 августа 2023
В оккупированном Крыму фсб рф задержала шестерых крымских татар в День независимости.
МИД резко осудил задержание крымских татар в Бахчисарае
Фото: Ґрати
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Министерство иностранных дел Украины осудило задержание крымских татар на День независимости и призвало международное сообщество «продолжать оказывать давление на россию».

Так, в оккупированном Крыму фсб рф задержала шестерых крымских татар, еще более 20 человек, пришедших поддержать задержанных, получили протоколы об административном нарушении.

«Сотрудники ФСБ задержали шесть человек – Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные – активисты «Крымской солидарности», – отметили в МИД.

Так, 25 августа, в течение 12 часов преступные оккупационные власти в Крыму составили протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар. Они пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. «В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. Среди задержанных оказался также 64-летний Рэмзи Зудиев, отец активистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств», — добавляет ведомство.

Как отмечает Министерство, 26 августа так называемый «суд» вынес решение по административным арестам для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.

«Министерство иностранных дел Украины строго осуждает преследование оккупационной администрацией Крыма граждан Украины по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призывает международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных в режим осужденных Крыма и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины», - заявили в МИД.

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