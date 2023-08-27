Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области: будут выяснены все обстоятельства

Президент отметил, что продолжается расследование трагедии, где погибли три украинских летчика.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области и гибель пилотов. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

«Вчера (25 августа, – ред.) в небе над Житомирской областью произошла катастрофа. Трое лётчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят», - заявил он.

Президент отметил, что продолжается расследование произошедшего.

«Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины», – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Также по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

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