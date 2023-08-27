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  1. В Україні

Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області: будуть зʼясовані всі обставини

08:37, 27 серпня 2023
Президент зазначив, що триває розслідування трагедії, де загинули троє українських льотчиків.
Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області: будуть зʼясовані всі обставини
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області та загибель пілотів. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

«Вчора (25 серпня, - ред.) у небі над Житомирською областю сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний - Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців», - заявив він.

Президент зазначив, що триває розслідування того, що сталося.

«Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України», - додав Зеленський.

Раніше ми писали, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

Додамо, Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

Також за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

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