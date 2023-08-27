Звільнити Крим без воєнних дій неможливо, — Буданов

За словами керівника ГУР, Україна поверне Крим «комбінованим шляхом».

Фото: Олександр Чекменьов

Україна звільнить Крим «комбінованим шляхом», але без воєнних дій це неможливо. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода «Крим реалії».

«Комбінованим шляхом – це не тільки дипломатичним, не тільки військовим, є ще багато різних варіантів. Але без воєнних дій це неможливо. Як я казав всі ці роки…

Комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке – я зараз не буду давати роз’яснення», — зазначив він.

Пояснюючи свої попередні висловлювання про те, що наприкінці весни ЗСУ зайдуть до окупованого Криму, Буданов сказав: «На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б за всіма розрахунками. Але маємо що маємо. Але можна сказати, що ми впевнено рухаємося вперед. А якщо подивитись на Крим і той рівень бойових дій, які там відбуваються, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати, порівняно з 2022 роком».

Відповідаючи на питання, чи сильно вплине на логістику окупаційних військ можливе виведення з ладу Кримського мосту, Буданов сказав, що воно може призвести до уповільнення, але не припинення логістики.

«Для логістики головне не той Кримський міст, а залізничний. І є з давніх часів паромна переправа. Будуть не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно», - сказав він.

Буданов також розповів, що багато з керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений «найближчих членів сімей повернути (до Криму – ред.) під певним тиском».

Керівник ГУР також розповів, що з кінця осені минулого року працівники кримського фсб масово будь-якими способами стали намагатися перевестись кудись до рф.

На питання, скільки з них перевелося, Буданов сказав, що «половина точно».

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