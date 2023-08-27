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Для спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій запровадять Єдиний реєстр військовослужбовців – посвідчення можна буде генерувати в Дії.

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  1. В Україні

Чергова ракетна атака на Київ: на підступах до столиці ППО знищила всі ворожі цілі

08:19, 27 серпня 2023
Окупанти випустили по Україні крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Чергова ракетна атака на Київ: на підступах до столиці ППО знищила всі ворожі цілі
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Російські окупанти в ніч на 27 серпня влаштували чергову повітряну атаку по території України.

На підступах до столиці під час нічної ракетної атаки силами та засобами протиповітряної оборони ворожі цілі було знищено. У відбиття атаки противника у Києві немає руйнувань та жертв.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що за попередньою інформацією цієї ночі з району Каспійського моря війська рф випустили по території України з літаків стратегічної авіації Ту-95МС крилаті ракети типу Х-101/555/55.

«Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань», - розповів він.

Також керівник КМВА додав, що офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей буде повідомлено Повітряними Силами після узагальнення даних.

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