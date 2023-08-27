Очередная ракетная атака на Киев: на подступах к столице ПВО уничтожило все вражеские цели

Оккупанты выпустили по Украине крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Российские оккупанты в ночь на 27 августа устроили очередную воздушную атаку по территории Украины.

На подступах к столице во время ночной ракетной атаки силами и средствами противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены. В отражении атаки противника в Киеве нет разрушений и жертв.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что по предварительной информации этой ночью из района Каспийского моря войска рф выпустили по территории Украины из самолетов стратегической авиации Ту-95МС крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

«Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений», - рассказал он.

Также руководитель КМВА добавил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет сообщена Воздушными Силами после обобщения данных.

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