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Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

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  1. В Украине

Очередная ракетная атака на Киев: на подступах к столице ПВО уничтожило все вражеские цели

08:19, 27 августа 2023
Оккупанты выпустили по Украине крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
Очередная ракетная атака на Киев: на подступах к столице ПВО уничтожило все вражеские цели
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Российские оккупанты в ночь на 27 августа устроили очередную воздушную атаку по территории Украины.

На подступах к столице во время ночной ракетной атаки силами и средствами противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены. В отражении атаки противника в Киеве нет разрушений и жертв.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что по предварительной информации этой ночью из района Каспийского моря войска рф выпустили по территории Украины из самолетов стратегической авиации Ту-95МС крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

«Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений», - рассказал он.

Также руководитель КМВА добавил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет сообщена Воздушными Силами после обобщения данных.

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