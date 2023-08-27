Освободить Крым без военных действий невозможно, — Буданов

По словам руководителя ГУР, Украина вернет Крым «комбинированным путём».

Фото:Александр Чекменев

Украина осовободит Крым «комбинированным путем», но без военных действий это невозможно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода «Крым реалии».

«Комбинированным путем – это не только дипломатический, не только военный, есть еще много разных вариантов. Но без военных действий это невозможно. Как я говорил все эти годы…

Комбинированным путём мы все вернем. Что это такое – я сейчас не буду разъяснять», — отметил он.

Объясняя свои предыдущие высказывания о том, что в конце весны ВСУ зайдут в оккупированный Крым, Буданов сказал: «К сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем по всем расчетам. Но есть что имеем. Но можно сказать, что мы уверенно двигаемся вперед. А если посмотреть на Крым и тот уровень происходящих там боевых действий, то вы поймете, что не с чем сравнивать, по сравнению с 2022 годом».

Отвечая на вопрос, повлияет ли на логистику оккупационных войск возможное выведение из строя Крымского моста, Буданов сказал, что оно может привести к замедлению, но не прекращению логистики.

«Для логистики главное не тот Крымский мост, а железнодорожный. И есть с давних времен паромная переправа. Будут не те темпы, но смогут они пополнять запасы все равно», - сказал он.

Буданов также рассказал, что многие руководители оккупационных войск вывезли свои семьи с полуострова, опасаясь контрнаступления Украины. А некоторые были вынуждены «ближайших членов семей вернуть (в Крым – ред.) под определенным давлением».

Руководитель ГУР также рассказал, что с конца осени прошлого года работники крымского фсб массово любыми способами стали пытаться перевестись куда-то в рф.

На вопрос, сколько из них перевелось, Буданов сказал, что «половина точно».

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