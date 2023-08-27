Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд рассмотрел уголовное дело, где директора ООО обвиняли в неисполнении судебного решения, и напомнил, что является объективной стороной этого преступления

Руководитель ООО обвинялась в том, что она, зная о существовании судебного решения, после получения материалов исполнительного производства, продолжала эксплуатацию объекта, путем предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

Правительство не нашло денег для аппаратов судов — петиция к Президенту пока не дала результата

Министерство финансов сослалось на данные Государственной судебной администрации, согласно которым средняя зарплата в аппаратах судов составляет 14,8 тыс. гривен.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

Кабмин расширил полномочия Государственной налоговой службы

Внесены изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины.

Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

  1. В Украине

Освободить Крым без военных действий невозможно, — Буданов

10:41, 27 августа 2023
По словам руководителя ГУР, Украина вернет Крым «комбинированным путём».
Освободить Крым без военных действий невозможно, — Буданов
Фото:Александр Чекменев
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина осовободит Крым «комбинированным путем», но без военных действий это невозможно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода «Крым реалии».

«Комбинированным путем – это не только дипломатический, не только военный, есть еще много разных вариантов. Но без военных действий это невозможно. Как я говорил все эти годы…

Комбинированным путём мы все вернем. Что это такое – я сейчас не буду разъяснять», — отметил он.

Объясняя свои предыдущие высказывания о том, что в конце весны ВСУ зайдут в оккупированный Крым, Буданов сказал: «К сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем по всем расчетам. Но есть что имеем. Но можно сказать, что мы уверенно двигаемся вперед. А если посмотреть на Крым и тот уровень происходящих там боевых действий, то вы поймете, что не с чем сравнивать, по сравнению с 2022 годом».

Отвечая на вопрос, повлияет ли на логистику оккупационных войск возможное выведение из строя Крымского моста, Буданов сказал, что оно может привести к замедлению, но не прекращению логистики.

«Для логистики главное не тот Крымский мост, а железнодорожный. И есть с давних времен паромная переправа. Будут не те темпы, но смогут они пополнять запасы все равно», - сказал он.

Буданов также рассказал, что многие руководители оккупационных войск вывезли свои семьи с полуострова, опасаясь контрнаступления Украины. А некоторые были вынуждены «ближайших членов семей вернуть (в Крым – ред.) под определенным давлением».

Руководитель ГУР также рассказал, что с конца осени прошлого года работники крымского фсб массово любыми способами стали пытаться перевестись куда-то в рф.

На вопрос, сколько из них перевелось, Буданов сказал, что «половина точно».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    голова Подільського районного суду міста Києва