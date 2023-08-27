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МЗС різко засудило затримання кримських татар у Бахчисараї

09:49, 27 серпня 2023
В окупованому Криму фсб рф затримала шістьох кримських татар на День незалежності.
МЗС різко засудило затримання кримських татар у Бахчисараї
Фото: Ґрати
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Міністерство закордонних справ України засудило затримання кримських татар на День незалежності і закликало міжнародну спільноту «продовжувати чинити тиск на росію».

Так, в окупованому Криму фсб рф затримала шістьох кримських татар, ще понад 20 людей, що прийшли підтримати затриманих, отримали протоколи про адміністративне порушення.

«Співробітники ФСБ затримали шістьох осіб - Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова та Ельдара Якубова. Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані — активісти «Кримської солідарності», — зазначили в МЗС.

Так, 25 серпня, упродовж 12 годин злочинна окупаційна влада в Криму склала протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар. Вони прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів. «У відділку поліції всім затриманим видали повістки. Серед затриманих виявився також 64 річний Ремзі Зудієв, батько активістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового прийому ліків», — додає відомство.

Як зазначає Міністерство, 26 серпня так званий «суд» виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.

«Міністерство закордонних справ України суворо засуджує переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликає міжнародну спільноту, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України», — заявили в МЗС.

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