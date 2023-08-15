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Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

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  1. В Україні

Послугу «єВідновлення» розширили ще на дві області: як подати заявку на компенсацію

13:58, 15 серпня 2023
Аби отримати компенсацію за зруйноване житло, необхідно зареєструвати нерухомість на порталі «Дія».
Послугу «єВідновлення» розширили ще на дві області: як подати заявку на компенсацію

З 1 серпня за програмою «єВідновлення» громадяни можуть подати заяву в «Дії», щоб отримати житловий сертифікат. Портал «Дія» розширив географію послуги, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сервіс розширився на Полтавський та Харківський регіонах. Також він доступний для Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцька.

Після внесення відомостей в електронний реєстр, що ви законний власник майна, дані нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити.

Послуга необхідна українцям, які хочуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Щоб скористатися єВідновленням, ваше житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Аби подати заявку, варто вибрати послугу на порталі «Дія», внести необхідну інформацію й документи, а потім засвідчити заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно виконає всю роботу та зареєструє майно.

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