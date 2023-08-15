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  1. В Україні

Конкурс на посади прокурорів САП: комісія розпочинає роботу

11:49, 15 серпня 2023
17 серпня відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Конкурс на посади прокурорів САП: комісія розпочинає роботу

Розпочинає роботу конкурсна комісія з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє САП.

Так, 17 серпня о 15:00 відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Інформацію про умови відбору та початок прийому документів буде оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Переглянути засідання конкурсної комісії можна в режимі реального часу на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора в YouTube.

Раніше ми писали, що прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане більше.

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