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  1. В Україні

Повідомлено про підозру псевдоректору луганського медуніверситету у антиукраїнській пропаганді

23:59, 15 серпня 2023
Колаборант на посаді ректора веде антиукраїнську пропаганду та впроваджує стандарти освіти країни-агресора в Луганську.
Повідомлено про підозру псевдоректору луганського медуніверситету у антиукраїнській пропаганді
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Так званому, ректору луганського медуніверситету повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності, а саме – розповсюдження російської пропаганди, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, під час захоплення частини регіону у 2014 році підозрюваний підтримав окупаційну владу. Працював головним лікарем «державної установи «Луганський республіканський клінічний онкологічний диспансер лнр». У листопаді 2022 року чоловік обійняв посаду «ректора Луганського державного медичного університету імені святителя Луки». На сьогодні виш є федеральним державним бюджетним закладом вищої освіти та підпорядковується міністерству охорони здоров’я рф», – йдеться у повідомленні.

Так, на отриманій посаді «ректор» веде антиукраїнську пропаганду та впроваджує російські стандарти освіти. Він періодично коментує на камери пропагандистських регіональних та росЗМІ про стан роботи вишу та висловлюється на підтримку путіна. Взимку 2022 року псевдоректор взяв участь у «нараді із загальноосвітніми та науковими делегаціями», яка відбулась у ростов-на-дону.

Підозрюваний – член політичної партії «єдина росія» та один із лідерів вересневих «виборів до парламенту лнр». Перебуває під санкціями РНБО.

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