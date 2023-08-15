Системна корупція при розмитненні товару: завершено слідство відносно керівництва Житомирської митниці

Особи організували корупційний механізм сприяння декларантам у безперешкодному митному оформленні імпортних товарів, а також нестворенні штучних перешкод у здійсненні митних процедур.

Фото: УНІАН

Завершено досудове розслідування відносно начальниці Житомирської митниці, яка спільно із співучасниками організувала корупційну схему отримання неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За даними слідства, до складу організованої групи входили очільниця Житомирської митниці, начальник відділу митниці та митний брокер. Вказані особи організували корупційний механізм сприяння декларантам у безперешкодному митному оформленні імпортних товарів, а також нестворенні штучних перешкод у здійсненні митних процедур.

Ціни на такі послуги визначались в середньому по 350 доларів за кожний безперешкодно оформлений транспортний засіб комерційного призначення.

У ході проведення досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані «послуги» з митного оформлення», — йдеться у повідомленні.

Під час отримання фігурантами чергового траншу у 2 800 доларів та 50 тисяч гривень вказаних осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України.

На цей час відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.

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