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  1. В Украине

Системная коррупция при растаможке товара: завершено следствие в отношении руководства Житомирской таможни

13:39, 15 августа 2023
Лица организовали коррупционный механизм содействия декларантам в беспрепятственном таможенном оформлении импортных товаров, а также несоздании искусственных препятствий в осуществлении таможенных процедур.
Системная коррупция при растаможке товара: завершено следствие в отношении руководства Житомирской таможни
Фото: УНИАН

​​ Завершено досудебное расследование в отношении начальницы Житомирской таможни, которая совместно с соучастниками организовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление товаров, завозимых на таможенную территорию Украины (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«По данным следствия, в состав организованной группы входили глава Житомирской таможни, начальник отдела таможни и таможенный брокер. Указанные лица организовали коррупционный механизм содействия декларантам в беспрепятственном таможенном оформлении импортных товаров, а также несоздании искусственных препятствий в осуществлении таможенных процедур.

Цены на такие услуги определялись в среднем по 350 долларов за каждое беспрепятственно оформленное транспортное средство коммерческого назначения.

В ходе проведения досудебного расследования задокументировано несколько эпизодов передачи подозреваемым денежных средств за предоставленные «услуги» по таможенному оформлению», — говорится в сообщении.

При получении фигурантами очередного транша в 2 800 долларов и 50 тысяч гривен указанных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления.

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