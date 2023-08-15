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  1. В Украине

Зеленский призвал украинцев помогать ВСУ, а не разгуливать по барам и клубам

11:22, 15 августа 2023
Глава государства Владимир Зеленский призвал граждан оставить развлечения до конца войны, а пока - способствовать победе.
Зеленский призвал украинцев помогать ВСУ, а не разгуливать по барам и клубам
Источник фото: Офис Президента

В своем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан содействовать ВСУ, а не проводить время в развлекательных заведениях, клубах или на уличных мероприятиях. Он подчеркнул, что война требует объединенных усилий для защиты Украины.

Зеленский подчеркнул, что война продолжается, и каждый украинец должен участвовать в борьбе за страну. Воины, которые возвращаются в тыловые города, должны чувствовать поддержку и уважение от других граждан.

«Воины с передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это - именно тыловые города. Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, в Донецкой области, на других направлениях они бьются ради Украины, они отдают жизнь ради Украины. Свободу и независимость приобретает не кто-то там... там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы», – сказал Президент.

По словам главы государства, граждане должны осознать, что страна находится в сложном положении, и от слаженных усилий зависит успех. А развлечения станут актуальными после победы.

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