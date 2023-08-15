Зеленський закликав українців допомагати ЗСУ, а не розгулювати по барах та клубах

Глава держави Володимир Зеленський закликав громадян залишити розваги до кінця війни, а поки – сприяти перемозі.

Джерело фото: Офіс Президента

У своєму зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський закликав громадян сприяти ЗСУ, а не проводити час в розважальних закладах, клубах або на вуличних заходах. Він підкреслив, що війна вимагає об'єднаних зусиль для захисту України.

Зеленський наголосив, що війна триває, і кожен українець повинен брати участь у боротьбі за країну. Воїни, які повертаються до тилових міст, повинні відчувати підтримку та повагу від інших громадян.

«Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги», – сказав Президент.

За словами глави держави, громадяни повинні усвідомити, що країна перебуває в складному становищі, і від злагоджених зусиль залежить успіх. А розваги стануть актуальними після перемоги.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.