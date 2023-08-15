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  1. В Україні

Бюджетний комітет Ради погодив спрямування 3,35 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення

11:12, 15 серпня 2023
В рамках реалізації пілотних проектів відновлення протягом 2023-2025 років кошти на реалізацію отримають 5 населених пунктів.
Бюджетний комітет Ради погодив спрямування 3,35 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії у сумі 3,35 млрд грн. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

Зокрема, Голова Комітету зазначила, що в рамках реалізації пілотних проектів відновлення протягом 2023-2025 років кошти на реалізацію отримають 5 таких населених пунктів: селище Бородянка Київської обл. – 1,8 млрд грн на 9 проєктів, місто Тростянець Сумської обл. - 663,3 млн грн на 4 проєкти, село Циркуни Харківської обл. -76,44 млн грн на 4 проєкти, село Посад-Покровське Чорнобаївської ТГ Херсонської обл. - 646,6 млн грн на 9 проєктів, село Ягідне Іванівської ТГ Чернігівської обл. - 188 млн грн на 6 проєктів.

Відповідні кошти будуть спрямовані, зокрема, на:

- будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт громадських будинків та споруд;

- будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання;

- відновлення пошкоджених об’єктів житлового (у тому числі будинків дачних та садових) та громадського призначення;

- нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією рф проти України, розроблення та проведення експертизи проєктної документації на будівництво таких об’єктів.

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