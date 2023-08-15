Бюджетный комитет Рады согласовал направление 3,35 млрд грн для 5 пилотных проектов комплексного восстановления

В рамках реализации пилотных проектов восстановления в течение 2023-2025 годов средства на реализацию получат 5 населенных пунктов.

Комитет Верховной Рады по бюджету согласовал выделение средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в сумме 3,35 млрд грн. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа.

В частности, Глава Комитета отметила, что в рамках реализации пилотных проектов восстановления в течение 2023-2025 годов средства на реализацию получат 5 таких населенных пунктов: поселок Бородянка Киевской обл. – 1,8 млрд грн на 9 проектов, город Тростянец Сумской обл. – 663,3 млн грн на 4 проекта, село Циркуны Харьковской обл. -76,44 млн грн на 4 проекта, село Посад-Покровское Чернобаевской ТГ Херсонской обл. – 646,6 млн грн на 9 проектов, село Ягодное Ивановской ТГ Черниговской обл. – 188 млн грн на 6 проектов.

Соответствующие средства будут направлены, в частности, на:

- строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт общественных зданий и сооружений;

- строительство объектов инфраструктуры, в том числе связанных с предоставлением услуг по водоснабжению, водоотводу, производству тепловой энергии, теплоснабжению, электроснабжению;

- восстановление поврежденных объектов жилого (в том числе зданий дачных и садовых) и общественного назначения;

- новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, потерявших жилье в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, разработка и проведение экспертизы проектной документации на строительство таких объектов.

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