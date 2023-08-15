Российские ДРГ пытались прорвать границу в Черниговской области, произошел бой

Украинские защитники отразили попытку прорыва двух групп ДРГ, использовав стрелковое оружие и артиллерию.

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

В пределах Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области две диверсионно-разведывательные группы пытались пересечь государственную границу Украины со стороны рф. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его данным, приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения, завязался стрелковый бой.

Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение по артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, сообщил Наев.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно.

«Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении», - написал генерал.

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