Російські ДРГ намагалися прорвати кордон в Чернігівській області, відбувся бій

Українські оборонці відбили спробу прориву двох груп ДРГ, використавши стрілецьку зброю та артилерію.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

В межах Новгород-Сіверської територіальної громади Чернігівської області дві диверсійно-розвідувальні групи намагалися перетнути державний кордон України з боку рф. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його даними, наближення до контрольної смуги з зрізних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій.

Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження, повідомив Наєв.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно.

«Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку», - написав генерал.

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