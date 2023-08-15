Сообщено о подозрении псевдоректору луганского медуниверситета в антиукраинской пропаганде

Коллаборационист в должности ректора ведет антиукраинскую пропаганду и внедряет стандарты образования страны-агрессора в Луганске.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Так называемому, ректору луганского медуниверситета сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности, а именно - распространение российской пропаганды, – сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, во время захвата части региона в 2014 году подозреваемый поддержал оккупационную власть. Работал главным врачом «государственного учреждения «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер лнр». В ноябре 2022 года мужчина занял должность «ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки». На сегодня вуз является федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования и подчиняется министерству здравоохранения рф», – говорится в сообщении.

Так, на полученной должности «ректор» ведет антиукраинскую пропаганду и внедряет российские стандарты образования. Он периодически комментирует на камеры пропагандистских региональных и росСМИ о состоянии работы вуза и высказывается в поддержку Путина. Зимой 2022 года псевдоректор принял участие в «совещании с общеобразовательными и научными делегациями», которое состоялось в ростове-на-дону.

Подозреваемый – член политической партии «единая россия» и один из лидеров сентябрьских «выборов в парламент ЛНР». Находится под санкциями СНБО.

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