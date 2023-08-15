Конкурс на должности прокуроров САП: комиссия начинает работу

Начинает работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает САП.
Так, 17 августа в 15.00 состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Информация об условиях отбора и начале приема документов будет опубликована на официальном вебсайте Офиса Генерального прокурора.
Просмотреть заседание конкурсной комиссии можно в режиме реального времени на официальной странице Офиса Генерального прокурора в YouTube.
Ранее мы писали, что прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет больше.
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