Конкурс на должности прокуроров САП: комиссия начинает работу

17 августа состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Начинает работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает САП.

Так, 17 августа в 15.00 состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Информация об условиях отбора и начале приема документов будет опубликована на официальном вебсайте Офиса Генерального прокурора.

Просмотреть заседание конкурсной комиссии можно в режиме реального времени на официальной странице Офиса Генерального прокурора в YouTube.

Ранее мы писали, что прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет больше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.