Прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане більше – буде новий конкурс

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що у САП стане на 7 прокурорів більше.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про затвердження нового штатного розпису.

Так, згідно з новим штатним розкладом від 30 червня 2023 року, прокурорів САП стане більше одразу на 7 штатних одиниць.

Необхідність збільшення кількості прокурорів обумовлена тим, що з 57 прокурорів САП 13 прокурорів зараз перебувають у лавах ЗСУ.

Також, у САП зазначили, що зараз прокурори Антикорупційної прокуратури підтримують публічне обвинувачення майже у 250 кримінальних провадженнях.

Крім того, у САП зазначили, що у 2023 році обсяг роботи у прокурорів значно виріс – тільки у перший половині 2023 року повідомлено про підозру понад 120 особам, а до суду скеровано майже 60 кримінальних проваджень. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

Вже у найближчий час буде оголошено конкурс на 7 нових посад прокурорів САП.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року вже був оголошений конкурс на 8 посад прокурорів САП.

У грудні 2022 року стали відомі імена переможців конкурсу – половина переможців конкурсу раніше працювали в НАБУ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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