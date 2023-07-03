Прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет больше – будет новый конкурс

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в САП станет на 7 прокуроров больше

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об утверждении нового штатного расписания.

Так, согласно новому штатному расписанию от 30 июня 2023 года, прокуроров САП станет больше сразу на 7 штатных единиц.

Необходимость увеличения количества прокуроров обусловлена ​​тем, что из 57 прокуроров САП 13 прокуроров находятся в рядах ВСУ.

Также в САП отметили, что сейчас прокуроры Антикоррупционной прокуратуры поддерживают публичное обвинение почти в 250 уголовных производствах.

Кроме того, в САП отметили, что в 2023 году объем работы у прокуроров значительно вырос – только в первой половине 2023 года они сообщили о подозрении более 120 лицам, а в суд направлены почти 60 уголовных производств. Это больше, чем за весь 2022 год.

Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на 7 новых должностей прокуроров САП.

Напомним, что в октябре 2022 года уже был объявлен конкурс на 8 должностей прокуроров САП.

В декабре 2022 стали известны имена победителей конкурса – половина победителей конкурса ранее работали в НАБУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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