В Верховном Суде прокомментировали решение СНБО о проверке всех судей Верховного Суда

Судьи Верховного Суда выражают готовность к реализации инициатив, направленных на восстановление доверия, но отмечают, что они не должны дестабилизировать работу Верховного Суда.

Верховный Суд озвучил свою позицию по инициативе о проверке всего состава суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента опубликовал решение Совета национальной безопасности и обороны об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 30 июня.

Среди прочего решение предусматривает проведение Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного Суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества.

Соответствующий законопроект №9454 в Верховной Раде зарегистрировали 3 июля (по состоянию на 18-00 текст проекта на сайте парламента отсутствует).

3 июля свою позицию на этот счет озвучил и Верховный Суд.

«Верховный Суд поддерживает необходимость введения шагов, способствующих восстановлению доверия к системе правосудия и ускорению евроинтеграции Украины

Указом Президента Украины от 30 июня 2023 г. № 359/2023 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 г. «Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия», которым СНБО обращается к субъектам права законодательной инициативы о необходимости рассмотрения изменений в законодательство.

Верховный Суд осознает важность причин, по которым вызвано такое решение СНБО и главы государства, и разделяет необходимость принятия решительных шагов для искоренения коррупции из всех ветвей и уровней государственной власти.

Мы поддерживаем внедрение неотложных мер, способствующих восстановлению уровня доверия к системе правосудия и другим государственным институтам и ускорению европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Судьи Верховного Суда выражают готовность к реализации инициатив, направленных на восстановление доверия, в то же время отмечают, что такие инициативы должны осуществляться в условиях соблюдения принципа независимости судей и не дестабилизировать работу Верховного Суда.

Верховный Суд открыт к диалогу по наработке конкретных шагов по выполнению Указа Президента Украины, которые будут соответствовать верховенству права и международным стандартам», - отметили в Верховном Суде.

Отметим, что законопроект №9454 предусматривает применение полиграфа для судей и лиц, претендующих на должность судьи; ВСП получит полномочия проводить мониторинг работы суда, если судье этого суда вручено подозрение в получении взятки.

Во время такого мониторинга ВСП будет исследовать работу всех судей по поводу возможного совершения ими дисциплинарных проступков, а также законность источников происхождения имущества.

Также ВСП должно безотлагательно начать мониторинг работы Верховного Суда по всем его судьям.

Автор: Наталья Мамченко

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