Верховный Суд осуществил перевод Контрольного перечня показателей по таймменеджменту, документ

Этот документ, разработанный Рабочей группой судебного таймменеджмента (CEPEJ-SATURN), является первым инструментом диагностики и управления для судов.

В Верховном Суде осуществлен перевод Контрольного перечня показателей по таймменеджменту и пояснительной записки к нему, принятых CEPEJ. Об этом сообщает ВС.

На 40-м пленарном заседании Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) был принят Контрольный перечень показателей по таймменеджменту.

Этот документ, разработанный Рабочей группой судебного таймменеджмента (CEPEJ-SATURN), является первым инструментом диагностики и управления для судов.

В нем представлен базовый перечень вопросов, которые помогут собрать необходимую информацию о делах и проанализировать соответствующие аспекты продолжительности судебных разбирательств.

Цель Контрольного перечня показателей по таймменеджменту – помочь судам принять меры для рассмотрения дел в разумные и обоснованные сроки и сделать судопроизводство более прозрачным и предсказуемым для посетителей суда.

Контрольный перечень показателей по таймменеджменту:

Объяснительная записка:

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