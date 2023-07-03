Верховний Суд здійснив переклад Контрольного переліку показників з таймменеджменту, документ

Цей документ, розроблений Робочою групою із судового таймменеджменту (CEPEJ-SATURN), є першим інструментом діагностики та управління для судів.

У Верховному Суді здійснено переклад Контрольного переліку показників з таймменеджменту та пояснювальної записки до нього, ухвалених CEPEJ. Про це повідомляє ВС.

На 40-му пленарному засіданні Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) був ухвалений Контрольний перелік показників з таймменеджменту.

Цей документ, розроблений Робочою групою із судового таймменеджменту (CEPEJ-SATURN), є першим інструментом діагностики та управління для судів.

У ньому представлено базовий перелік запитань, які допоможуть зібрати необхідну інформацію про справи та проаналізувати відповідні аспекти тривалості судових проваджень.

Мета Контрольного переліку показників з таймменеджменту – допомогти судам вжити заходів для розгляду справ у розумні й обґрунтовані строки та зробити судочинство більш прозорим і передбачуваним для відвідувачів суду.

Контрольний перелік показників з таймменеджменту:

Пояснювальна записка:

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.