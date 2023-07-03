Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, але наголошують, що вони не повинні дестабілізувати роботу Верховного Суду.

Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.

Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.

Верховна Рада ухвалила закон про електронні кабінети учасників справ: що зміниться у Господарському процесуальному кодексі

Законопроект щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів передбачає певні процесуальні наслідки для адвокатів.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра Василя Лозинського з можливістю внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишнього заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського було взято під варту з заставою у 5 мільйонів гривень.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду

18:22, 3 липня 2023
Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, але наголошують, що вони не повинні дестабілізувати роботу Верховного Суду.
У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховний Суд озвучив свою позицію стосовно ініціатив з перевірки всього складу суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Офіс Президента опублікував рішення Ради національної безпеки та оборони про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя. Відповідний Указ Володимир Зеленський підписав 30 червня.

Серед іншого, рішення передбачає проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна.

Відповідний законопроект № 9454 у Верховній Раді зареєстрували 3 липня (станом на 18-00 текст проекту на сайті парламенту відсутній).

3 липня свою позицію з цього приводу озвучив і Верховний Суд.

«Верховний Суд підтримує необхідність упровадження кроків, які сприятимуть відновленню довіри до системи правосуддя та прискоренню євроінтеграції України

Указом Президента України від 30 червня 2023 року № 359/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя», яким РНБО звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду змін до законодавства.

Верховний Суд усвідомлює вагомість причин, якими викликане таке рішення РНБО і глави держави, та поділяє необхідність вжиття рішучих кроків для викорінення корупції з усіх гілок та рівнів державної влади.

Ми підтримуємо впровадження невідкладних заходів, які сприятимуть відновленню рівня довіри до системи правосуддя й інших державних інститутів та прискоренню європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, водночас зауважують на тому, що такі ініціативи мають здійснюватися в умовах дотримання принципу незалежності суддів і не мають дестабілізувати роботу Верховного Суду.

Верховний Суд відкритий до діалогу з напрацювання конкретних кроків на виконання Указу Президента України, які відповідатимуть верховенству права й міжнародним стандартам», - зазначили у Верховному Суді.

Зазначимо, що законопроект №9454 передбачає застосування поліграфу для суддів та осіб, які претендують на посаду судді; ВРП отримає повноваження проводити моніторинг роботи суду, якщо судді цього суду вручено підозру в отриманні хабаря.

Під час такого моніторингу ВРП буде досліджувати роботу всіх суддів на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків, а також законність джерел походження майна.

Також ВРП має невідкладно розпочати моніторинг роботи Верховного Суду щодо всіх його суддів.

 Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео