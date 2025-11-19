НАБУ провело обшуки у директора з безпеки Нафтогазу Віталія Бровка — що відомо

Детективи НАБУ провели обшуки у Віталія Бровка.

У Національному антикорупційному бюро України підтвердили проведення обшуків у директора з безпеки ГК «Нафтогаз України» Віталія Бровка.

Як стало відомо, жодну особу під час обшуків не затримували та про підозру нікому не повідомляли. Усі слідчі дії були санкціоновані та проводилися відповідно до чинного законодавства.

Водночас у НАБУ заявили, що ці заходи не стосуються діяльності компанії «Нафтогаз». Інші подробиці справи не розголошували з метою збереження таємниці досудового розслідування.

