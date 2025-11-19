НАБУ провело обыски у директора по безопасности Нафтогаза Виталия Бровко — что известно

Детективы НАБУ провели обыски у Виталия Бровко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили проведение обысков у директора по безопасности ГК «Нафтогаз Украины» Виталия Бровко.

Как стало известно, ни одно лицо во время обысков не задерживали и никому не сообщали о подозрении. Все следственные действия были санкционированы и проводились в соответствии с действующим законодательством.

В то же время в НАБУ заявили, что эти меры не касаются деятельности компании «Нафтогаз». Другие детали дела не разглашаются с целью сохранения тайны досудебного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.