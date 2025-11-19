  1. В Україні

Як працює договір про аліменти: Мін’юст розповів про ключові правила

16:20, 19 листопада 2025
Аліментний договір дозволяє батькам самостійно визначити умови утримання дитини та забезпечити виконання зобов’язань без звернення до суду.
Як працює договір про аліменти: Мін’юст розповів про ключові правила
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Домовленість між батьками про сплату аліментів дедалі частіше обирають як зручну та швидку альтернативу судовому розгляду. Такий договір дозволяє самостійно визначити умови утримання дитини — від суми щомісячних виплат до строків їх надходження — і забезпечує прозоре врегулювання фінансових питань після розлучення. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Як працює аліментний договір

Документ укладається на підставі Сімейного кодексу України та гарантує стабільність утримання дитини. Батьки можуть передбачити не лише базові умови, а й додаткові механізми виконання зобов’язань, зокрема неустойку (пеню) у разі прострочення платежів.

Розмір аліментів сторони визначають самостійно, але він не може бути нижчим за мінімально гарантований законом для дитини відповідного віку.

Обов’язкове нотаріальне посвідчення

Договір складається у письмовій формі та обов’язково посвідчується нотаріусом. Якщо один із батьків порушує умови, аліменти можуть бути стягнуті без суду — на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Для його вчинення потрібні:

  • заява про вчинення виконавчого напису;
  • оригінал нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів;
  • документи, що підтверджують безспірність заборгованості та факт прострочення.

Після отримання виконавчого напису стягувач може звернутися до виконавчої служби для фактичного стягнення заборгованості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти договір аліменти мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]