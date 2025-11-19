Як працює договір про аліменти: Мін’юст розповів про ключові правила

Аліментний договір дозволяє батькам самостійно визначити умови утримання дитини та забезпечити виконання зобов’язань без звернення до суду.

Домовленість між батьками про сплату аліментів дедалі частіше обирають як зручну та швидку альтернативу судовому розгляду. Такий договір дозволяє самостійно визначити умови утримання дитини — від суми щомісячних виплат до строків їх надходження — і забезпечує прозоре врегулювання фінансових питань після розлучення. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Як працює аліментний договір

Документ укладається на підставі Сімейного кодексу України та гарантує стабільність утримання дитини. Батьки можуть передбачити не лише базові умови, а й додаткові механізми виконання зобов’язань, зокрема неустойку (пеню) у разі прострочення платежів.

Розмір аліментів сторони визначають самостійно, але він не може бути нижчим за мінімально гарантований законом для дитини відповідного віку.

Обов’язкове нотаріальне посвідчення

Договір складається у письмовій формі та обов’язково посвідчується нотаріусом. Якщо один із батьків порушує умови, аліменти можуть бути стягнуті без суду — на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Для його вчинення потрібні:

заява про вчинення виконавчого напису;

оригінал нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів;

документи, що підтверджують безспірність заборгованості та факт прострочення.

Після отримання виконавчого напису стягувач може звернутися до виконавчої служби для фактичного стягнення заборгованості.

