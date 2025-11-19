  1. В Украине

Как работает договор об алиментах: Минюст рассказал об основных правилах

16:20, 19 ноября 2025
Алиментный договор позволяет родителям самостоятельно определить условия содержания ребенка и обеспечить выполнение обязательств без обращения в суд.
Как работает договор об алиментах: Минюст рассказал об основных правилах
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Договоренность между родителями о выплате алиментов все чаще выбирают как удобную и быструю альтернативу судебному разбирательству. Такой договор позволяет самостоятельно определить условия содержания ребенка — от суммы ежемесячных выплат до сроков их поступления — и обеспечивает прозрачное урегулирование финансовых вопросов после развода. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Как работает алиментный договор

Документ заключается на основании Семейного кодекса Украины и гарантирует стабильность содержания ребенка. Родители могут предусмотреть не только основные условия, но и дополнительные механизмы выполнения обязательств, в частности неустойку (пеню) в случае просрочки платежей.

Размер алиментов стороны определяют самостоятельно, но он не может быть ниже минимально гарантированного законом для ребенка соответствующего возраста.

Обязательное нотариальное удостоверение

Договор составляется в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом. Если один из родителей нарушает условия, алименты могут быть взысканы без суда — на основании исполнительной надписи нотариуса.

Для ее совершения необходимы:

  • заявление о совершении исполнительной надписи;
  • оригинал нотариально удостоверенного договора о выплате алиментов;
  • документы, подтверждающие бесспорность задолженности и факт просрочки.

После получения исполнительной надписи взыскатель может обратиться в исполнительную службу для фактического взыскания задолженности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети договор алименты минюст Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]