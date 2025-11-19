Как работает договор об алиментах: Минюст рассказал об основных правилах

Алиментный договор позволяет родителям самостоятельно определить условия содержания ребенка и обеспечить выполнение обязательств без обращения в суд.

Договоренность между родителями о выплате алиментов все чаще выбирают как удобную и быструю альтернативу судебному разбирательству. Такой договор позволяет самостоятельно определить условия содержания ребенка — от суммы ежемесячных выплат до сроков их поступления — и обеспечивает прозрачное урегулирование финансовых вопросов после развода. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Как работает алиментный договор

Документ заключается на основании Семейного кодекса Украины и гарантирует стабильность содержания ребенка. Родители могут предусмотреть не только основные условия, но и дополнительные механизмы выполнения обязательств, в частности неустойку (пеню) в случае просрочки платежей.

Размер алиментов стороны определяют самостоятельно, но он не может быть ниже минимально гарантированного законом для ребенка соответствующего возраста.

Обязательное нотариальное удостоверение

Договор составляется в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом. Если один из родителей нарушает условия, алименты могут быть взысканы без суда — на основании исполнительной надписи нотариуса.

Для ее совершения необходимы:

заявление о совершении исполнительной надписи;

оригинал нотариально удостоверенного договора о выплате алиментов;

документы, подтверждающие бесспорность задолженности и факт просрочки.

После получения исполнительной надписи взыскатель может обратиться в исполнительную службу для фактического взыскания задолженности.

