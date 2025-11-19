  1. В Україні
Держдеп США погодив продаж Україні техніки для Patriot на $105 млн

14:34, 19 листопада 2025
Документ направлено до Конгресу США.
Держдеп США погодив продаж Україні техніки для Patriot на $105 млн
Фото: ukrinform
Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні комплектувальних і послуг для підтримання боєготовності систем ППО Patriot на суму близько 105 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство оборонного співробітництва та безпеки (DSCA), направивши відповідне рішення до Конгресу.

У пакет входять модернізація пускових установок M901 до версії M903, класифіковані та некласифіковані запасні частини, технічна підтримка, навчання персоналу та логістичні послуги.

У Держдепі зазначили, що продаж відповідає зовнішньополітичним цілям і національній безпеці США, зміцнюючи обороноздатність України та сприяючи стабільності й економічному розвитку Європи. Підтримка дозволить Україні самостійніше обслуговувати системи ППО та ефективніше протидіяти поточним і майбутнім загрозам.

Основними підрядниками будуть RTX Corporation та Lockheed Martin. Для навчання та зустрічей до України тимчасово направлять п’ять представників уряду США та до 15 представників підрядників на термін до одного місяця.

У Держдепартаменті наголосили, що угода не вплине на оборонну готовність США та не змінить військовий баланс у регіоні.

