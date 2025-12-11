Уряд призначив Віталія Петрука заступником міністра економіки
08:48, 11 грудня 2025
Державним секретарем Мінекономіки став Андрій Пивоваров.
Кабмін призначив Віталія Петрука заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Раніше він обіймав посаду державного секретаря Мінекономіки. На засіданні уряд звільнив його з цього поста.
Разом з тим уряд призначив Андрія Пивоварова державним секретарем Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
