Государственным секретарем Минэкономики стал Андрей Пивоваров.

Кабмин назначил Виталия Петрука заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее он занимал должность государственного секретаря Минэкономики. На заседании правительства его освободили от этой должности.

Вместе с тем правительство назначило Андрея Пивоварова государственным секретарем Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

